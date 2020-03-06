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На Волыни блокировали контрабанду сигарет стоимостью 15 млн гривен

Контрафактные сигареты пытались перевезти на территорию Евросоюза

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции, которую потом планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории стран ЕС.

Как отмечается, правохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы, а во время его проверки обнаружили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, недавно пограничники Мукачевского отряда предотвратили контрабанду нескольких тысяч медицинских масок, которые пытались вывезти из Украины в Румынию.

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