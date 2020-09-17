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На военном полигоне Киевской области вспыхнул пожар

Пожар на полигоне в Девичках Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ

Жителей военного городка призвали не покидать дома

В четверг, 17 сентября, в Киевской области возник пожар на территории военного полигона в Девичках. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook

Как отмечается, лес на территории полигона начал гореть примерно в 14:00. 

"На территории военного полигона в Девичках возник пожар. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399", - говорится в сообщении. 

По состоянию на 8 вечера тушение пожара на полигоне продолжилось. В частности, к операции были привлечены военнослужащие воинской части А2399, спасатели, Национальная гвардия и лесники.

Всего к ликвидации распространения огня привлекли 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

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В связи с пожаром жителей военного городка призвали по возможности оставаться дома. 

ПОЖЕЖА НА ПОЛІГОНІ!

17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько...

Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, ранее в Черниговской области произошел пожар на территории военного полигона, в результате загорания палаток пострадали три человека.

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