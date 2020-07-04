На въезде в Киев два грузовика попали в смертельное ДТП

Фото с места ДТП Киев Оперативный

Правоохранители не исключают, что один из водителей мог уснуть за рулем

В субботу, 4 июля, на въезде в Киев произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщает "Киев-Оперативный".

Как отмечается, авария произошла на Житомирской трассе, в сторону Киева. По предварительной информации, грузовик DAF ехала на низкой скорости, останавливаясь на светофоре. В это время другой грузовой автомобиль Iveco влетел в DAF сзади.

От силы удара водителя грузовика заблокировало в салоне. После чего спасатели вырезали мужчину из автомобиля с помощью специального оборудования. Однако, после деблокировки водителя, врачи не смогли спасти его и констатировали смерть.

Сейчас обстоятельства и другие подробности смертельного ДТП устанавливаются. Однако, правоохранители отметили, что существует вероятность того, что водитель Mercedes мог уснуть за рулем.

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К слову, на месте аварии наблюдается пробка.

Напомним, накануне на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали более десятка человек.