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На "Украинском Дунайском пароходстве" существовала схема по присвоению судов, - СБУ

Таким образом они присвоили 32 баржи

Сотрудники спецслужбы разоблачили группу коммерсантов, разработавших  в 2017-2018 годах схему по присвоению судна "Украинского Дунайского пароходства", которое подконтрольно Министерству инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, сначала они арендовали у пароходства 32 баржи, но затем незаконно перевезли суда в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории.

Сейчас правоохранители осуществляют обыски по местам проживания фигурантов и в офисах ряда фирм, задействованных в схеме. Также принимаются меры для возвращения судов в государственную собственность.

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Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с контрразведкой в сфере экономической безопасности проводят масштабные обыски по делу о незаконной продаже барж "Украинского Дунайского пароходства". 

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