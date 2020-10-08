На украинско-молдавской границе обнаружили контрабандную "субмарину"

Пограничники обнаружили находку во время траления дна Кучурганского лимана

На границе Украины и Молдовы украинские пограничники нашли подводную лодку, которая принадлежит контрабандистам. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, покрыта ржавчиной и явно кустарного производства лодка найденная на дне лимана, в 30 метрах от берега. Предназначена субмарина для перевоза контрабанды.

Как отмечается, она имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду.

В ведомстве предполагают, что хозяева лодки только успели испытать свое изобретение, потому что совсем недавно пограничники тралили дно на этом участке.

"Уже давно контрабандисты не пытались переплывать лиман по воде, ведь участок границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения", - утверждают в ГПСУ.

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Напомним, с начала 2020 года в Украине правоохранители изъяли ряд предметов контрабанды на 204 миллиона гривен и начали 47 расследований о коррупции на таможне.