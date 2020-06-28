На трассе возле Одессы микроавтобус на буксире столкнулся с легковым авто, есть погибшие

Один из водителей погиб на месте

На трассе Одесса-Рени произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на буксире, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня около 07:00. Автомобиль Ford Transit, который был на буксире у Opel Movano, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo.

Как отмечается, в результате аварии водитель Chevrolet, 1987 года рождения, погиб на месте, а его жена получила травмы и была немедленно госпитализирована. Данные женщины пока не установлены, однако известно, что супруги из Николаевской области.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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