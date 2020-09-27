На трассе под Черниговом произошло ДТП: Авто "повисло" на ограждении, есть жертвы

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей вылетел на ограждение. В результате происшествия, на месте погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Согласно сообщению, сегодня в 09:34 поступило сообщение о ДТП на трассе возле Количевки. Как отмечается, авария произошла при участии автомобилей Suzuki и"ВАЗ 2111". В результате инцидента водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водителя автомобиля Suzuki доставили в больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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