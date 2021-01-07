На трассе "Одесса-Рени" произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

ДТП в Одесской области Нацполиция Одесской области

Сейчас полные обстоятельства ДТП устанавливаются

В Одесской области на трассе "Одесса-Рени" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один пассажир скончался, еще трое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители считают, что причиной инцидента стало то, что водитель "Opel" не выбрала безопасной скорости движения, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В салоне авто, кроме женщины, находились еще ее мать, 9-летний сын и его приятель. От полученных травм пожилая женщина погибла, детей с ушибом грудной клетки госпитализировали в больницу.

Сейчас полные обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области на автодороге сообщением "Каменец - Подольский-Белогорье", в результате лобового столкновения двух авто погибли семейная и пострадал ребенок.