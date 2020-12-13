На трассе Киев-Знаменка в ДТП погибли два человека, среди них – подросток

ДТП на автодороге Киев-Знаменка Нацполиция

Водитель "Renault" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ"

В Киевской области на автодороге Киев-Знаменка в ДТП попали автомобили "Renault" и "ВАЗ", в результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, водитель "Renault" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это повлекло столкновение с другим автомобилем марки "ВАЗ".

В результате 46-летний водитель авто "ВАЗ" погиб на месте аварии, а его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.

Кроме этого, травмы получил 47-летний водитель легковушки "Renault". Мужчину с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

ДТП на автодороге Киев-Знаменка Нацполиция

ДТП на автодороге Киев-Знаменка Нацполиция

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Виновнику ДТП может грозить лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обстоятельства и другие подробности трагической аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области вблизи пгт Гребенка в ДТП попали три автомобиля, в результате по меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали.