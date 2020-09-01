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На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

На момент возгорания в транспорте находилось 20 человек

Тушение пассажирского автобуса в Киевской области ГСЧС


Вблизи села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня днем, 1 сентября, на трассе Киев-Одесса. Спасатели получили сообщение, что в Ставищанском района Киевской области произошло возгорание пассажирского автобуса. В транспорте на момент возгорания находилось 20 пассажиров.

Сейчас известно, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Пожарные, выехавшие на место происшествия, ликвидировали огонь через 1,5 часа после получения сообщения. Всего к тушению привлекались 7 спасателей и 2 единицы пожарной техники ГСЧС.

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Напомним, не так давно в Черкасской области во время движения загорелся автобус, выполнявший рейс по маршруту "Черкассы - Киев". Тогда водитель, почувствовав запах дыма, остановил автобус и попытался ликвидировать возгорание самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток он вызвал на место происшествия спасателей.

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