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На трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика, есть погибшие

ДТП с фурами Фото из открытых источников

Водитель одной из фур на скорости въехал в другую

Во вторник, 11 августа, на трассе Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка грузовик DAF врезался в фуру Reanault Magnum. В результате погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, авария произошла около 17:00.

"В результате аварии, которая произошла сегодня около 17 часов на автодороге Киев-Одесса вблизи пгт Любашевка, погибли водитель и пассажир грузового автомобиля DAF. По предварительным данным, водитель на скорости въехал в припаркованный на обочине Renault Magnum", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области недалеко от города Переяслав произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Есть жертвы и пострадавший.

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