На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием шести авто. Фото

ДТП вблизи Глевахи Страна.ua

В результате столкновения некоторые авто разбились вдребезги

В воскресенье, 2 августа, на трассе Киев-Одесса возле поселка городского типа Глеваха Киевской области произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает Страна.uа и Киев Оперативный.

Как отмечается, авария произошла примерно в 13:30. В результате столкновения несколько автомобилей разбились вдребезги, часть из них развернуло. По предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб.

Сообщается, что на место ДТП прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Обстоятельства столкновения, наличие пострадавших и другие подробности масштабной аварии устанавливают.

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Напомним, недавно в Зимней Воде Пустомытовского района Львовской области столкнулись сразу три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель "ВАЗа", а еще трех человек госпитализировали с телесными повреждениями.