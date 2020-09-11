На трассе Киев-Харьков в масштабном ДТП погибли 5 человек, еще 20 – пострадали

ДТП на автодороге Киев-Харьков-Довжанский Патрульная полиция

Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль

В пятницу, 11 сентября, на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения погибли 5 человек, еще 20 – получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Как отмечается, столкновения между двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой случилось примерно в 4 утра на 47 км автодороги М–03. По предварительной информации, водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320 и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло еще одно столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковушкой ВАЗ.

В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек. Еще 14 пострадавших госпитализировали в больницу с травмами.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают. В то же время в полиции призвали водителей пока воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

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Напомним, недавно в Николаевской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии оба водителя погибли на месте.