На трассе Киев-Харьков расстреляли элитный автомобиль, есть погибший

Фото с места происшествия Нацполиция

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство"

В среду, 29 июля, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин Полтавской области выявлено расстрелянный автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авто правоохранители заметили примерно в 16 часов. По предварительным данным, погибшим оказался житель Донецкой области, 1985 года рождения.

"Происшествие произошло около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Обнаружен черный автомобиль Mercedes с простреленной окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство.

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На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливают Нацполиция

Напомним, недавно в Мостиском районе Львовской области на одной из баз отдыха взорвался автомобиль, в результате чего погиб 41-летний мужчина.

Перед этим похожий инцидент случился в Нежине Черниговской области. Там в результате взрыва вблизи собственного автомобиля погиб 53-летний мужчина.