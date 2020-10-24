На трассе Киев-Чоп в жутком ДТП погибли три человека. Фото

ДТП в селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области Полиция Львовской области

В селе Пасеки-Зубрицкие столкнулись "Peugeot" и "Renault Scenic"

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп два легковых автомобиля попали в ДТП, в результате чего погибли три человека, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отмечается, трагедия случилась 23 октября примерно в 19:35 в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Peugeot" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой "Renault Scenic".

В результате ДТП на месте погибли три человека: 73-летняя пассажирка автомобиля "Renault", водитель "Peugeot" и его 34-летний пассажир. Сейчас личные данные погибших уточняются.

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Кроме этого, 65-летнего водителя легковушки "Renault" с травмами доставили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщается.

ДТП в селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области Полиция Львовской области

Впоследствии по факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.

Напомним, на этой неделе на трассе Киев-Чоп вблизи села Тухолька Львовской области произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека.