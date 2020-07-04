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На территорию Института Ядерных исследований НАН проник неизвестный с металлоискателем

Гвардейцы задержали неизвестного на территории Института Ядерных исследований Национальная гвардия Украины

Нацгвардейцы задержали нарушителя и передали его правоохранителям

На территорию Института Ядерных исследований Национальной академии наук Украины проник мужчина с металлоискателем. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Выполняя служебные обязанности с охраны территории Института Ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев в составе прапорщика Вячеслава Гудзя и старшего солдата Евгения Юрченко обнаружили неизвестную личность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неустановленное лицо проникло на территорию учреждения для проведения поисковых работ. Во время задержания у нарушителя обнаружили металлоискатель. 

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В настоящее время гражданин передан правоохранительным органам. Обстоятельства инцидента и личность, которая незаконно проникла на территорию Института, устанавливают.

Напомним, ранее в Киеве пьяный молодой человек проник в резиденцию иностранного посла, похитил ключи от его внедорожника и устроил дорожно-транспортное происшествие на Андреевском спуске. 

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