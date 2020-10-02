На территории ВАКС ночью произошел взрыв, проводится проверка

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ВАКС продолжает работать в штатном режиме

На территории Высшего антикоррупционного суда в ночь на 1 октября произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу просп. Победы, 41, в результате которого обнаружено повреждение фасада здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства. На месте работают сотрудники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начала осуществления расследования.

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Кроме этого, ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

Как отмечается, в ВАКС это событие расценивают как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия в способ, опасный для жизни и здоровья, направленного на препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.

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Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.