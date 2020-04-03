На территории оккупированной Луганской области умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19, - СБУ

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СБУ утверждает, что представители так называемой "ЛНР" скрывают эти факты

Служба безопасности Украины установила, что по состоянию на данный момент в оккупированном Луганске и Кадиевке 13 человек умерло с признаками коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждают в СБУ, в так называемой "ЛНР" скрывают эти факты.

Также, по данным спецслужб, местное население не владеет достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

В СБУ отметили, что больных "ОРВИ" на временно оккупированных территориях на самом деле сейчас насчитывается около 10 тысяч человек.

По их информации, большинство людей не получает должной медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

"В то же время администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на обеспечение безопасности распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования РФ", - добавили в СБУ.

К тому же, сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями так называемой "ЛНР" конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганской области.

Ранее сообщалось, что 30 марта в "ЛНР" стало известно о первом больном COVID-19.

Также известно, что правительство обязало отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается из ОРДЛО и оккупированного Крыма.