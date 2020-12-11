На Софийской площади верующие вновь вышли на протест против заявлений Варфоломея

Протест против патриарха Варфоломея newsone.ua

Украинские верующие вышли на акцию протеста на Софийской площади в Киеве против заявлений вселенского патриарха Варфоломея, сообщает NEWSONE.

На площади собрались несколько десятков людей. Они держат плакаты с надписями: "Варфоломей – слуга Помпео", "Варфоломею позор".

Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями патриарха Варфоломея Константинопольского, который еще в конце октября заявил, что не считает Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины и "временно терпит" его.

Это возмутило верующих, и они вышли на улицы, чтобы напомнить о том, что Онуфрий является Блаженнейшим митрополитом Киевским и страны, а также главой Украинской православной церкви. Кроме того, украинцы хотят напомнить, что вмешательство в религию – просто недопустимо.

Ранее Священный Синод выразил позицию относительно заявления Патриарха Варфоломея о статусе УПЦ.