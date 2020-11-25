На скамье подсудимых должны оказаться два десятка мерзавцев, которые использовав романтический Майдан, захватили власть и вывели из Украины финансы, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В 2014-м году группа заговорщиков в собственных, полезных целях личного обогащения совершила незаконный, силовой государственный переворот в Украине

На скамье подсудимых за преступления Майдана должны оказаться не тысячи романтиков, а два десятка мерзавцев, которые, использовав романтический Майдан, захватили власть и вывели с Украины финансы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Народный депутат подчеркнул, что Майдан и государственный переворот не нужно путать. По словам политика, Майдан - это мирные массовые акции протеста с какими-то конкретными требованиями. Об этом Майдане, подчеркнул Кузьмин, никто сегодня не пытается разрушить мнение.

Однако под прикрытием этого чистого Майдана и романтизма, добавил политик, группа заговорщиков в собственных, корыстных целях личного обогащения совершила незаконный, силовой государственный переворот.

"Повторюсь еще раз – антиконституционный, с целью незаконного захвата государственной власти, они взяли под контроль государственный аппарат, финансовые потоки государства и перенаправили их в собственные карманы, вывели за границу и украли. Ради этого это все было затеяно ими. Эта часть к Майдану не имеет никакого отношения. Кроме того, что они использовали Майдан в своих полезных целях", - сказал Ренат Кузьмин.

Следовательно, продолжил народный депутат, к уголовной ответственности должны привлечь не 100 тысяч мирных людей, которые принимали участие в романтическом Майдане, а два десятка мерзавцев, которые, прикрываясь Майданом, захватили ранее власть, захватили ключевые посты, взяли под контроль финансы и вывели из Украины миллиарды долларов, устроив кровавую бойню в Киеве.

"За 7 лет не нашли кто расстрелял Небесную сотню - надо освободить всех. А еще лучше - на скамью подсудимых. Но этого не произошло. Поэтому когда я слышу обвинения, что "святых людей" – Турчинова, Парубия, Пашинского и еще кого-то вызывают на допрос, какой это скандал, как так, что весь Майдан хотят опорочить, то нет, весь Майдан и эта кучка негодяев – это абсолютно разные вещи. Десятки тысяч людей ходили на Майдан, поддерживая протестное движение. Но они же не шли, чтобы Турчинов стал президентом страны, или Порошенко, или Парубий возглавил Верховную Раду. Они что за это на Майдане гибли? За вот этих?! А если это так, тогда давайте говорить, что Майдан – отдельно, а эти рожи – отдельно. Вот это будет справедливо", – подытожил Ренат Кузьмин.

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Напомним, на прошлой неделе несколько человек, которые как политики и общественные деятели принимали активное участие в событиях Революции Достоинства, сообщили о получении повесток на допрос в Государственное бюро расследований в одном из "дел Майдана". Среди них, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, депутат Татьяна Чорновол и еще несколько человек.

Также ранее журналистка Соня Кошкина сообщала, что ГБР вызвало на допрос спикера Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия, Петра Порошенко, екс-голову СНБО Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, екс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и екс-депутатку Татьяну Чорновол. Их вызвали якобы по делу "о государственном перевороте", которое открыли по заявлению нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина.