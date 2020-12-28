На шахте "Золотое" двое горняков попали под завалы

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Связь удалось установить с одним из мужчин

На шахте "Золотое" государственного предприятия "Первомайскуголь" случился завал, в результате которого двое горняков оказались под завалами. Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, сообщает "Укринформ".

"В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27.12.2020 в 23-40 произошел завал в 4 южном вентиляционной ходке горизонта 600-684 м (участок № 4). Под завалом находится два работника (ГРОЗ ) с одним из которых есть связь", - рассказали в полиции.

Как отмечается, сведения о погибших или травмированных отсутствуют, сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство выплатит зарплаты шахтерам до конца года.