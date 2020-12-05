На сессии Одесского облсовета произошла драка с пострадавшими. Видео
В результате потасовки телесные повреждения получили народный депутат и полицейский
В пятницу, 4 декабря, во время первой сессии Одесского областного совета произошла драка, в результате которой пострадали сотрудник полиции и народный депутат Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, после драки одна из народных депутаток обратилась к медикам с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского, который прибыл в раду для прекращения потасовки во время сессии облсовета. Конфликт там возник между депутатами из разных партий.
"Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия", - отметили в пресс-центре.
Также начальник полиции региона Олег Бех добавил, что в случае установления причастности правоохранителя к травмированию нардепа, "к последнему будут приняты самые строгие меры".
Кроме этого, во время столкновения в облсовете телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи он с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.
"Личности неизвестных, которые причинили правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, сейчас устанавливаются", - добавили в полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Чернигове народный депутат от "Слуги народа" устроил драку и спустил шины в нескольких авто.