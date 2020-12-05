На сессии Одесского облсовета произошла драка с пострадавшими. Видео

Драка в Одесском областном совете Думская

В результате потасовки телесные повреждения получили народный депутат и полицейский

В пятницу, 4 декабря, во время первой сессии Одесского областного совета произошла драка, в результате которой пострадали сотрудник полиции и народный депутат Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, после драки одна из народных депутаток обратилась к медикам с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского, который прибыл в раду для прекращения потасовки во время сессии облсовета. Конфликт там возник между депутатами из разных партий.

"Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия", - отметили в пресс-центре.

Также начальник полиции региона Олег Бех добавил, что в случае установления причастности правоохранителя к травмированию нардепа, "к последнему будут приняты самые строгие меры".

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Кроме этого, во время столкновения в облсовете телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи он с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

"Личности неизвестных, которые причинили правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, сейчас устанавливаются", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Чернигове народный депутат от "Слуги народа" устроил драку и спустил шины в нескольких авто.