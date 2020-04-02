На съемочную группу телеканала ZIK напали во время инспекции столичных площадок

Телеканал ZIK

Парень, который занимался на спортивной площадке, заявлял, что ему "плевать на запрет"

В Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок.

В частности, неизвестные молодые люди напали на съемочную группу ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

"Мы сегодня инспектировали город. Проверяли, соблюдают ли люди условия карантина, как себя ведут, соблюдают ли безопасную дистанцию. Но в Гидропарке произошла большая неприятность. Нас пытались избить, нас толкали, меня и оператора ударили, пытались разбить камеру и ругались", – рассказала Алла Жизневская.

На видео видно, как мужчина спортивного телосложения толкает журналистку и нападает на оператора. Также молодой человек заявляет, что ему "плевать на запрет" и "плевать на закон", потому что спортивная площадка в парке – это единственное место, где он может заниматься спортом.

Он также утверждает, что ему "никто ничего не сделает".

Журналисты телеканала обращаются к министру внутренних дел Арсену Авакову, мэру Киева Виталию Кличко и требуют разобраться в этой ситуации.

Как известно, из-за увеличения количества заболеваний коронавирусом в Киеве столичная власть решила установить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении КГГА №488 от 20.03.2020.

Власть прописала новые ограничения для горожан, тем самым пытаясь свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в людных местах и противодействовать распространению коронавируса.

Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывания в торговых помещениях и на площадках отдыха.