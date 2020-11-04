На Ровенщине перевернулась "скорая", есть пострадавшие
Спасатели оказали первую помощь двум травмированным фельдшерам
В Ровенском районе перевернулась машина "скорой", в результате чего двое фельдшеров получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"4 ноября в 10:55 сотрудники оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в области возвращались с места тройного ДТП, которое случилось сегодня утром вблизи села Александрия Ровенского района, как вдруг увидели на дороге перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели оказали первую помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумулятора поврежденного автомобиля.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, недавно на Полтавщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб прокурор Сумской местной прокуратуры, его жена и малолетняя дочь.