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На Ровенщине мужчина открыл пальбу из автомата, есть погибший

Машина стрелка из Ровенщины Фото: Нацполиция

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и оружие

В городе Дубно Ровенской области неизвестный в состоянии алкогольного опьянения открыл пальбу из автомата, в результате чего погиб 23-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Дубна. 

"Этой ночью отдыхало несколько компаний. Около двух часов 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, приставая к другим отдыхающим. Как следствие — между двумя компаниями на улице возникла потасовка и драка", - говорится в сообщении.

34-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения и решил отомстить, достав из своего авто автомат и расстреляв 23-летнего обидчика. По словам очевидцев происшествия, оружие было похоже на автомат Калашникова.

Совершив преступление, нападавший попытался скрыться на своем авто, однако протаранил одну из машин, которая была припаркована возле заведения, а затем въехал в стену. Когда понял, что авто дальше ехать не может, убежал.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и оружие. Машина была изъята на территорию местного отдела полиции.  

От полученных ранений молодой человек скончался, он оказался фельдшером.

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