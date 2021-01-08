На Ровенщине мужчина открыл пальбу из автомата, есть погибший
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и оружие
В городе Дубно Ровенской области неизвестный в состоянии алкогольного опьянения открыл пальбу из автомата, в результате чего погиб 23-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Дубна.
"Этой ночью отдыхало несколько компаний. Около двух часов 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, приставая к другим отдыхающим. Как следствие — между двумя компаниями на улице возникла потасовка и драка", - говорится в сообщении.
34-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения и решил отомстить, достав из своего авто автомат и расстреляв 23-летнего обидчика. По словам очевидцев происшествия, оружие было похоже на автомат Калашникова.
Совершив преступление, нападавший попытался скрыться на своем авто, однако протаранил одну из машин, которая была припаркована возле заведения, а затем въехал в стену. Когда понял, что авто дальше ехать не может, убежал.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и оружие. Машина была изъята на территорию местного отдела полиции.
От полученных ранений молодой человек скончался, он оказался фельдшером.
Напомним, в Одессе патрульные вместе с жителями города задержали мужчину, который облил бензином авто и киоск и угрожал ножом другим людям