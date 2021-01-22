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На ралли в Монте-Карло произошла страшная авария: Автомобиль упал с обрыва

Финский гонщик Теему Сунинен Фото из открытых источников

Чудом никто не пострадал

В Монте-Карло во время ралли произошла жуткая авария: на большой скорости один из автомобилей не вписался в поворот и слетел с обрыва. Об этом сообщил в Instagram финский гонщик Теему Сунинен, который и был за рулем этой машины.

"Жаль, что сезон так начался. Я потерял управление Fiesta, врезался в холм, и взлетел в ров. К счастью, мы в порядке, но, к сожалению, машина - нет. Мне очень жаль команду", - говорится в сообщении.

На видео видно, как машина на большой скорости с легкостью входит в повороты, однако на одном из следующих происходит авария. На мокрой дороге машину разворачивает и она сперва ударяется в холм, потом переворачивается несколько раз и падает в ров.

 
 
 
 
 
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Сообщение, распространенное Teemu Suninen (@suninenwrc)

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Ранее сообщалось, что гонщик "Формулы-1" попал в аварию. Сперва болид француза Ромена Грожана врезался в ограждение, а затем взорвался.

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