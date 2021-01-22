На ралли в Монте-Карло произошла страшная авария: Автомобиль упал с обрыва
Чудом никто не пострадал
В Монте-Карло во время ралли произошла жуткая авария: на большой скорости один из автомобилей не вписался в поворот и слетел с обрыва. Об этом сообщил в Instagram финский гонщик Теему Сунинен, который и был за рулем этой машины.
"Жаль, что сезон так начался. Я потерял управление Fiesta, врезался в холм, и взлетел в ров. К счастью, мы в порядке, но, к сожалению, машина - нет. Мне очень жаль команду", - говорится в сообщении.
На видео видно, как машина на большой скорости с легкостью входит в повороты, однако на одном из следующих происходит авария. На мокрой дороге машину разворачивает и она сперва ударяется в холм, потом переворачивается несколько раз и падает в ров.
Посмотреть это сообщение в Instagram
Ранее сообщалось, что гонщик "Формулы-1" попал в аварию. Сперва болид француза Ромена Грожана врезался в ограждение, а затем взорвался.