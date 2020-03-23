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На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус

Фото из открытых источников

Женщине было 65 лет

В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавирус. Об этом в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на COVID-19.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением 65 лет скончалась в областной инфекционной больнице из села Чукалевка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и соответственно будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив.

Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.

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Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 лиц, в частности Украине известно о 73 случаях инфицирования.

 

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