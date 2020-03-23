На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на коронавирус
Женщине было 65 лет
В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавирус. Об этом в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на COVID-19.
"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением 65 лет скончалась в областной инфекционной больнице из села Чукалевка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и соответственно будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив.
Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.
Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 лиц, в частности Украине известно о 73 случаях инфицирования.