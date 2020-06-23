На Прикарпатье псевдополицейский обманул людей на 400 тыс. гривен

Задержание псевдополицейского мошенника МВД Украины

Злоумышленник действовал 2 года

На Прикарпатье правоохранители разоблачили мошенника, который притворялся полицейским и вымогал у людей деньги за решение несуществующих проблем у их близких и родных. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Представляясь работником полиции, злоумышленник в телефонном разговоре сообщал людям о совершении преступлений их родственниками. За избежание ответственности требовал перечислить деньги на банковскую карточку", - говорится в сообщении.

За два года своей деятельности злоумышленник завладел средствами на сумму почти 400 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили мошеннический call-центр, работники которого выманивали персональные реквизиты банковских карточек украинцев, после чего списывали средства потерпевших на свои счета.