На Прикарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 65-летнего насильника

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Сейчас злоумышленник находится под стражей

В Ивано-Франковской области 65-летнего мужчину обвиняют в систематическом насиловании 11-летней девочки, в результате чего она забеременела и родила младенца. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского апелляционного суда.

Согласно сообщению, с января по август 2018 года женатый мужчина, периодически вступал в половые сношения с 11-ти летней девочкой, которая в выходные дни проживала с супругами.

По показаниям потерпевшей, преступные действия подозреваемый совершал в то время, когда его жена шла в церковь. Девочка в результате этих действий забеременела и в декабре 2018 года родила ребенка на 34 неделе беременности (экспертизой факт отцовства подтвержден).

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Причастность злоумышленника к совершению преступления подтверждается собранными доказательствами: протоколом допроса малолетней потерпевшей, протоколом допроса свидетеля, заключением психолого-психиатрической экспертизы малолетнего, заключением судебной молекулярно-генетической экспертизы и другими материалами уголовного производства в их совокупности.

Как отмечается, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней.

Защитник подозреваемого обжаловал решение в апелляционном суде и просил определить другую меру пресечения, однако его апелляция не была удовлетворена.

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Напомним, в Сумской области будут судить известного фотографа из Полтавской области, который неоднократно насиловал и развращал несовершеннолетних девушек.