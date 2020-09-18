На Полтавщине мужчина убил собаку на глазах у ребенка, возбуждено уголовное дело

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Сейчас тело животного направлено в лабораторию для установления причин смерти

В Полтавской области мужчина в присутствии несовершеннолетней девочки жестоко обращался с животным От чего и умер. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Как отмечается, информация о жестоком обращении с собакой поступила в полицию 16 сентября от местной женщины.

По ее словам, в присутствии ее несовершеннолетней дочери местный мужчина жестоко обращался с их собакой, после чего животное погибло.

По данному факту следственным Козельщинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас тело животного направлено в Кобеляцкую межрайонную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в г. Кобеляки для установления причины смерти. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, в начале этого года в Запорожье мужчина так же решил избавиться от собаки, сбросив ее с моста на колею.

Позже подобная история повторилась уже в области, в городе Бердянск. Там мужчина так же сбросил собаку с моста на железнодорожный путь.