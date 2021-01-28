В Полтавской области из-за сильного снегопада перекрыли трассу Киев-Харьков

На Полтавщине ограничили движение в Киевскую и Харьковскую области Фото из открытых источников

Ограничения ввели во избежание образования пробок

Из-за снегопадов в Полтавской области перекрыли движение транспорта в направлении Киева и Харькова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил полтавский губернатор Олег Синегубов.

"С 23:00 27 января будет временно ограничено движение грузовых автомобилей на дороге М-03 Киев-Харьков- Довжанский через Полтавскую область, от границы с Харьковской областью до границы с Киевской, в направлении столицы", – отметил он.

По словам Синегубова, такие меры принимают из-за резкого ухудшения погодных условий и во избежание образования пробок. Информацию о снятии ограничений сообщат дополнительно, когда этому будет способствовать ситуация на дорогах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве из-за непогоды ограничили въезд грузовиков. Также в мэрии призвали без необходимости не пользоваться автомобилями, а пересаживаться на общественный транспорт.