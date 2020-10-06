На Полесской таможне минимум год действовала схема по растаможке иномарок

На Полесской таможне разоблачили схему по растаможке иномарок Фото из открытых источников

В преступную группу входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и сотрудники одного из таможенных постов

СБУ разоблачила схему по растаможке импортных автомобилей с участием должностных лиц Полесской таможни. Ежемесячный оборот составлял 400 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

В преступную группу входили руководитель структурного подразделения Полесской таможни и сотрудники одного из таможенных постов. Они систематически требовали и получали взятки за помощь в уменьшении таможенных платежей и не создание искусственных препятствий во время процедуры. Таможенники брали по 100 долларов за авто с физического лица и по 250 - с юридического. Эта схема действовала минимум с сентября 2019 года.

Правоохранительные органы задержали одного из организаторов схемы во время получения очередной взятки. Теперь решается вопрос о задержании других должностных лиц, проверяется возможная причастность к незаконной деятельности руководства Полесской таможни.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта под номерами №3704, 3705 и 3706, которые касаются вопросов растаможки автомобилей на иностранных номерах.