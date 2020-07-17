На пляже в Запорожье на 6-летнего ребенка упал металлический грибок

Металлический грибок ГУ НП Запорожской области

У ребенка царапины живота и предплечья

В Запорожье во время отдыха на пляже на 6-летнего ребенка упал металлический грибок. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"16 июля в 18:16 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. В медицинском учреждении врачи диагностировали у ребенка царапины живота и предплечья", - говорится в сообщении.

Как сообщила мать пострадавшего, во время игры на "Ждановском" пляже другой ребенок залез на металлический грибок, который под тяжестью начал наклоняться и сломался в основе крепления. При падении металлическое оборудование задело ее сына, вызвав травмы.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 367 УК Украины ("Служебная халатность") в отношении одного из коммунальных предприятий города.

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