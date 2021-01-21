На окнах были установлены решетки, поэтому большинство людей не могли выбраться из помещения: Появились новые подробности масштабной трагедии в Харькове

Телеканал ZIK

По информации местных жителей, на территории пансионата также была структура, где занимались реабилитацией наркозависимых

На окнах здания пансионата, где сегодня возник масштабный пожар, были установлены решетки, поэтому большинство людей не могли выбраться из помещения и прости задыхались угарным газом.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK во время включения из Харькова рассказал корреспондент Андрей Лащ.

Как отметил журналист, поскольку пансионат для престарелых людей в Харькове функционировал нелегально, он не был внесен в специальные реестры и его не проверяли специальные службы, в частности, пожарные.

"Следовательно, как отметила и украинский омбудсмен, деятельность пансионата было трудно отслеживать. Кроме того, оказывается, что в дом не наведывалась пожарная служба. А на окнах были установлены решетки и большинство людей, как можно говорить, не смогли добраться самостоятельно до выхода, ведь было задымление угарным газом и они просто задохнулись", – рассказал Андрей Лащ.

Он также отметил, что по информации местных жителей на территории пансионата также была структура, где занимались реабилитацией наркозависимых.

"Правда соседи здесь несколько путаются в мыслях и некоторые говорят, что здесь была еще и порностудия", – рассказал корреспондент телеканала ZIK.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16: 05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают.