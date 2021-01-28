На одном из украинских полигонов бронетягач насмерть задавил военного

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Водитель боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей во время буксировки

В Украине на одном из общевойсковых полигонов бронетягач во время буксования наехал на военнослужащего, в результате чего тот погиб. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Північ" в Фейсбук.

Отмечается, что водитель боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед ней и начал движение, что повлекло за собой тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть. В результате погиб сумчанин, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения. Его жена, с которой они служили в одной бригаде, осталась одинокой.

Как сообщают в пресс-службе, всего две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Північ" состоялись учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава.

Сейчас командующий "Півночі" назначил расследование трагического случая. По предварительным данным, имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.

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Напомним, недавно на Донбассе вблизи Гнутово незаконные вооруженные формирования вели огонь в сторону украинских позиций из минометов. Тогда же в районе была зафиксирована работа снайпера, а в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.