На одном из украинских полигонов бронетягач насмерть задавил военного
Водитель боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей во время буксировки
В Украине на одном из общевойсковых полигонов бронетягач во время буксования наехал на военнослужащего, в результате чего тот погиб. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Північ" в Фейсбук.
Отмечается, что водитель боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед ней и начал движение, что повлекло за собой тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть. В результате погиб сумчанин, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения. Его жена, с которой они служили в одной бригаде, осталась одинокой.
Как сообщают в пресс-службе, всего две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Північ" состоялись учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава.
Сейчас командующий "Півночі" назначил расследование трагического случая. По предварительным данным, имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.
Напомним, недавно на Донбассе вблизи Гнутово незаконные вооруженные формирования вели огонь в сторону украинских позиций из минометов. Тогда же в районе была зафиксирована работа снайпера, а в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.