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На одесском пляже застряли шесть дельфинов

Дельфины дезориентировались из-за скопления людей

На одесском пляже застряли 6 дельфинов, которые заплыли за волнорез и не могут найти выход. Об этом в Facebook сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"Сейчас на 10 ст. Большого Фонтана сотрудниками муниципальной стражи, спасателями и полицией проводится операция по спасению дельфинов, которые не могут выплыть с территории пляжа. 4 взрослых и 2 ребенка дельфинов заплыли за волнорез, но через большое количество отдыхающих и водного транспорта дезориентировались и потеряли место входа/выхода", - отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудниками Департамента уволен акваторию пляжа и траверсы от отдыхающих. По словам зоозащитников и специалистов это поможет животным самостоятельно выбраться в открытое море.

Напомним, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года.

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