В Одесской области мужчина благодаря нитке и 200-гривневой купюре более 40 раз пополнил себе мобильный

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Злоумышленник нанес ущерб примерно на 50 тыс. гривен

В Одесской области разоблачили злоумышленника, который с помощью двухсотгривневой купюры, нити и клейкой ленты 44 раза смог пополнить счет своего мобильного. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, 29-летний подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С мая 2019 года с помощью своего "устройства" злоумышленник одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счет.

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Впоследствии полученные средства мужчина перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные. Всего на счету злоумышленника 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму примерно 50 тыс. гривен.

Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет.

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Напомним, недавно в Волынской области задержали главу центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тыс. долларов пост в Кабинете министров, а также взять в закрытую "группу масонов".