На Николаевщине задержали мужчину, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль

Фото: Нацполиция

"Шутнику" грозит от двух до шести лет

В Николаевской области задержали злоумышленника, заявившего о ложном заминировании рейсового автобуса и автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda. Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Исследовав возможные места заминирования, специалисты ничего не обнаружили.

"Минером" оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь в родной город из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Теперь "шутнику" грозит от двух до шести лет.

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Напомним, ранее правоохранители задержали в Кривом Роге мужчину, который сообщил о ложном заминирование моста.