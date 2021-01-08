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В Николаевской области произошел пожар на нефтебазе

Предварительно жертв и пострадавших нет

Вблизи станции Гороховка Витовского района Николаевской области произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"8 января в 13:09 вблизи станции Гороховка Витовского района на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 13:50 пожар был локализован. Для этого спасатели применили пенные стволы. В 14:45 пожар на территории нефтебазы вблизи станции Гороховка был ликвидирован.

Всего к тушению было привлечено 50 человек и 10 единиц техники. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Черниевка произошел пожар в одном из зданий женского монастыря Святого Великого благоверного Князя Александра Невского.

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