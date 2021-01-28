На Николаевщине перевернулся военный грузовик, два человека пострадали

ДТП в Николаевской области Новости N

Водитель грузовика не справился с управлением

В Николаевской области слетела в кювет и перевернулась на бок армейский грузовик, в результате чего пострадали двое военнослужащих. Об этом сообщает издание "Новости N".

Отмечается, что инцидент произошел на трассе "Николаев-Днепр" сегодня утром, 28 января. Военный грузовик "МАЗ" двигался в направлении Кривого Рога, но в районе села Михайловка Казанковского района водитель не справился с управлением, поэтому машина выехала в кювет.

В результате пострадавших военнослужащих забрала "скорая" помощь, но об их состоянии пока ничего не известно. Сама армейский грузовик приписан к одной из воинских частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.

Напомним, недавно во Львовской области грузовик с более 30 военнослужащими попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда восьмерым военнослужащим понадобилась госпитализация.

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Ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за гололеда в кювет съехали два рейсовых автобуса. До прибытия спасателей на обочине дороги находилось около 30 пассажиров, которые самостоятельно вышли из автобусов.