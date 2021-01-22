В Николаевской области мужчина поиздевался над отцом, а затем стрелял в полицейских

Национальная полиция Николаевской области

Мужчину задержали за телесные повреждения, которые он нанес своему отцу, отрезав ему нос, губы и пенис

На Николаевщине мужчина во время задержания открыл огонь в сторону полицейских, в результате чего трое стражей порядка получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской полиции.

"21 января 36-летний мужчина, который нанес ножевые ранения своему отцу (отрезал нос, губы и половой орган), начал стрелять в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. В результате ранения получили трое правоохранителей. Они госпитализированы и оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего на угрожает", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

Во время осмотра специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывные устройства. Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

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