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На Николаевщине грузовик насмерть сбил прокурора

ДТП Фото из открытых источников

Андрей Крупка более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области

Вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Работник прокуратуры остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Во время проведения спецоперации "Перехват" водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса, в настоящее время осуществляется досудебное расследование.

Отметим, Андрей Крупка более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности.

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Напомним, ранее во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей и бетономешалки, что повлекло гибель одного из водителей.

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