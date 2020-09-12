На Николаевщине горел заповедник

Пожар в заповеднике на Николаевщине Фото из открытых источников

Пожар удалось ликвидировать

В Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь", но пожар удалось ликвидировать. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Как отмечается, возгорание сухостоя произошло 11 сентября днем вблизи села Михайловка в Новоодесском районе.

"По прибытию установлено, что горит 2,5 гектара на территории природного заповедника "Еланецкая степь" и другой открытой территории (4 га). Из - за ветра огонь быстро распространялся сухой травой, кустарниками и лиственным настилом", - говорится в сообщении.

В 15:30 пожар удалось локализовать, а в 19:00 ликвидировать на общей площади 8,5 га. Причина возгорания еще устанавливается.

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В Украине в эти выходные, 12 и 13 сентября, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предупредили о высоком риске возникновения пожаров в некоторых областях.