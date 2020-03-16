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На немецко-польской границе застрял автобус с 46 украинцами

Люди не могут попасть домой уже вторые сутки

Фото из открытых источников

Автобус с украинцами, следовавший из немецкого Кельна до Киева уже вторые сутки находится на немецко-польской границе. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, в ловушке на границе застряли 46 украинцев, которых не пускают польские пограничники, ведь ссылаются на закрытие границ для иностранцев. Также известно, что у людей заканчиваются продукты, у некоторых - медикаменты.

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", - сообщают пассажиры.

"Мы были на пропускном пункте Франкфурт на Одере в 20:30 вечера. Поляки нам всем померили температуру, все в норме. Проверили документы, тоже все ок, но дальше так и не пустили", - отметила пассажир автобуса Светлана Шубко.

Напомним, Государственная таможенная служба запустила интерактивную карту, показывающую стостояние пунктов пропуска на украинской границе

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