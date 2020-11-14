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На Львовщине за день обнаружили 248 заведений-нарушителей карантина

Полиция составила 54 административных протоколов за нарушение карантина Нацполіція

Полиция составила 54 административных протоколов на лиц, которые после замечаний не прекратили правонарушения

Во Львовской области с начала суток, 14 ноября, полицейские пресекли деятельность 248 объектов торговли и заведений общественного питания, которые работали несмотря на введенный "карантин выходного дня". Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

В связи с этим на руководителей и граждан, которые несмотря на замечания не прекращали правонарушения, составлено 54 административных протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что нарушителям грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан (для граждан) и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на должностных лиц). 

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Напомним, накануне мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Львовский городской совет сделал все дни недели на территории города рабочими, чтобы таким образом избежать введения "карантина выходного дня". 

 

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