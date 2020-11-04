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Во Львовской области взорвался дом, есть пострадавший

Разрушенный дом на Львовщине ГСЧС

Взрывом повреждено шиферное покрытие здания, личные вещи владельца и окна

Во Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего мужчина получил травму и термические ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"3 ноября в 10:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Страдч Яворовского района на ул. Лесная, 1 произошел взрыв газа без последующего горения в кирпичном жилом доме, крытом шифером, размером 8х10 м. В результате происшествия владелец, 1936 года рождения, получил взрывную травму и термические ожоги. Мужчину, в тяжелом состоянии, госпитализировали в Новояворовскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывом повреждено шиферное покрытие здания, личные вещи владельца и окна.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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Напомним, ранее в селе Озеро Киевской области на частном подворье взорвался боеприпас, в результате чего один человек погиб.

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