На Львовщине прогремел взрыв в церкви, есть пострадавший

Инцидент произошел около 7 часов утра

В городе Стрый Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", в результате чего произошел пожар и 63-летний мужчина получил ожоги лица. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел около 7 часов утра. После взрыва начался пожар.

"Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв. м, деревянное перекрытие на площади 20 кв. м, повреждена деревянная стена на площади 20 кв. м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 7:55 пожар был ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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