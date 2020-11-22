На Львовщине около 100 молодых людей под видом журналистов планировали "охранять избирательные участки"

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Мужчины показывали журналистские удостоверения без печати и с просроченными датами регистрации

В Дрогобыче Львовской области возле одного из домов в центре города наблюдатели зафиксировали около сотни молодых людей, которые прибыли на автобусах с львовской регистрацией. Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что правоохранители провели проверку и установили личности молодых людей. Полицейским, которые пообщались с молодыми людьми, они рассказали, что планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение последнего факта они показали удостоверение издания "Новая пора".

Как оказалось, это медиа зарегистрировано в Запорожской области. При этом три человека, которые были в Дрогобыче, имели прописку именно в Запорожской оьоасти. Молодые люди пытались попасть в помещение УИК, однако председатели комиссий вместе с полицейскими им отказали. Это объяснили тем, что у одного из предполагаемых представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, а еще один имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

В то же время кандидат на должность главы Дрогобычской городской территориальной общины Андрей Веселый заявил, что эти люди были возле его штаба. "Действительно, сегодня у здания, где находится мой штаб, было много людей. Все, кого можно было увидеть возле офиса, будут сегодня целый день наблюдать возле избирательных участков: следить, чтобы не было подвоза избирателей, "каруселей" или провокаций", – высказался кандидат.

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Ранее сообщалось, что во Львове и Ужгороде полиция открыла уголовные производства по фактам нарушения избирательного законодательства. Нарушения касались заполнения протокола и выдачи бюллетеня без документов.