Во Львовской области четырех врачей подозревают в смерти 17-летней беременной

17-летней беременной не предоставили надлежащего лечения Фото из открытых источников

Работникам родильного отделения инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

Во Львовской области в смерти 17-летней беременной подозревают четырех врачей, которые не предоставили ей необходимого медицинского обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел еще 27 июля 2018 года в одной из больниц во Львовской области. Туда за получением медицинской помощи обратилась 17-летняя жительница одного из сел района. Девушку госпитализировали, впрочем, не оказывали должного обслуживания. Несмотря на то, что состояние пациентки резко ухудшилось, врачи не перевели ее в реанимационное отделение. В результате чего она умерла в этот день.

При этом добавляется, что проведенные экспертизы подтвердили, что причиной смерти беременной стало отсутствие правильного лечения.

Правоохранители предъявили обвинения сразу четырем врачам: заведующему отделением, педиатру, анестезиологу и акушеру-гинекологу. Им инкриминируют халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Национальная полиция Украины во Львовской области

Сейчас еще идет следствие.

Ранее сообщалось, что под Киевом в Боярке под стенами больницы умерла 53-летняя женщина. У нее случился инсульт, а врачи отказали в госпитализации из-за отсутствия мест.