На Луганщине заместителя мэра задержали за вымогательство "отката"

Чиновник требовал 46 тысяч гривен за победу компании в тендере

В Луганской области первого заместителя городского головы задержали при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Отмечается, что чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера. "Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка", – говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "Трибун" со ссылкой на собственные источники, задержанный - первый заместитель мэра города Кременная Луганской области Георгий Дзивульский.

Известно, что чиновника задержали в служебном кабинете при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас открыто уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Правоохранители проводят следственные и процессуальные действия.

Напомним, недавно правоохранители задержали должностных лиц одного из городских советов Черновицкой области на получении взятки от местных предпринимателей.